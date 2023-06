Oekraïne valt aan terwijl Rusland ruziet: 'Vooruitgang in alle richtingen'

Terwijl Rusland bezig is met zichzelf, ruikt Oekraïne zijn kans. Onderminister van Defensie Hanna Maliar zegt dat troepen in het oosten in verschillende richtingen vooruitgang hebben geboekt, onder meer bij Bakhmut en Bohdanivka. "Er is vooruitgang in alle richtingen."

Ook claimt Oekraïne grondgebied op de Russen te hebben heroverd dat al sinds de inname van de Krim in 2014 door Rusland was bezet. Het gaat om land in de buurt van de plaats Krasnohorivka, 25 kilometer ten westen van de stad Donetsk. Dat zegt Valeri Sjersjen, een woordvoerder van het leger. 'Complete chaos' President Zelensky zei op zijn beurt dat 'vandaag bleek dat de leiders van Rusland nergens controle over hebben'. "Er is complete chaos, en dat op Russisch grondgebied." De Oekraïners lijken met hun nieuwe offensief gebruik te maken van de situatie in Rusland. Inmiddels heeft Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin zijn troepen bevolen zich terug te trekken, maar de aandacht richtte zich een dag lang niet op Oekraïne. Geen confrontatie De Wagnergroep kwam vannacht in opstand en bezette onder meer het militaire hoofdkwartier van het Russische leger in Rostov aan de Don, 100 kilometer van de Oekraïense grens. Daarna trok het huurlingenleger op richting Moskou, maar tot een echte confrontatie kwam het dus niet. Meer weten over de Wagner Groep? In deze video leggen we uit wat die precies doet: Moord, martelingen en verkrachtingen: dit is het geheime huurlingenleger van Prigozjin 07:27 ✕ Dit is het geheime huurlingenleger van Prigozjin