Wagner in hoog tempo richting Moskou: 'Regering verdedigt vooral hoofdstad'

Geen wonder, zegt Bolder. "Wagner heeft veel materieel meegenomen van het front. Ze hebben zelfs eigen luchtverdedigingssystemen mee. Wat dat betreft is het wel echt een heel serieuze aanval. Zo'n wegversperring doet niet veel."

Moskou heeft prioriteit

De Russische regering lijkt voorlopig vooral gericht op het voorbereiden van de hoofdstad Moskou op een gewapende aanval. Bolder ziet ook dat veel militair materieel nu naar Moskou wordt verplaatst. "Al is de informatie die je krijgt vanuit Rusland zeer gefragmenteerd en moet je je altijd afvragen wat de waarheid is."

In het centrum van Moskou is in ieder geval veel militaire activiteit, blijkt uit deze video: