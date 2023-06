Wagnerbaas dreigt met staatsgreep, militairen op straat in Moskou

Prigozjin zweert wraak op de Russische militaire leiding. "Het kwaad moet worden gestopt", zegt de Wagnerleider in een boodschap. "Veel van onze jongens zijn dood, wij zullen de volgende stap zetten."

Kremlin neemt dreigement serieus

Op sociale media wordt door veel oorlogsexperts het woord 'coup' in de mond genomen. Het is nog de vraag in hoeverre Prigozjin inderdaad de daad bij het woord zal voegen en of de leden van zijn Wagner Groep ook zullen meedoen, maar het Kremlin lijkt de dreigementen serieus te nemen.

Op straat in de Rostov, de dichtstbijzijnde grote stad in Rusland zijn overal legervoertuigen op straat te zien. De snelweg naar Moskou zou zijn voorzien van checkpoints en ook in de hoofdstad zelf worden militaire voertuigen op straat gezien.