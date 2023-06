Russische tak WNF stapt uit organisatie: 'Alles uit Westen is verdacht'

Van Huissteden zegt dat er al jaren kwetsbare ecosystemen in Rusland zijn die worden uitgebuit. "Siberië, een gebied dat 10 procent inneemt van heel Rusland, wordt gezien als een winstgevende kolonie", zegt van Huissteden. "Mensen die in Siberië wonen, duizenden kilometers van het Kremlin verwijderd, worden aan hun lot overgelaten. Het is onduidelijk wat er nu met hen gaat gebeuren."

'Nationalisme werd belangrijker'

Van Huissteden heeft veel onderzoek gedaan in de Russische toendra's en maakte tijdens onderzoeken gebruik van faciliteiten opgezet en gefinancierd door het WWF. Zoals een slaapzaaltje, een badkamer, een en keukentje. Ook werd daar elke zomer een kamp georganiseerd voor kinderen die leerden om met en in de natuur te leven. Maar Van Huissteden merkte dat de sfeer in dit gebied door de jaren heen omsloeg.