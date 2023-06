Bloedbad in gevangenis Honduras: zeker 41 vrouwen overleden

De autoriteiten houden er rekening mee dat het dodental nog kan oplopen.

Brand in 2017

De rel lijkt de ergste tragedie te zijn in een detentiecentrum voor vrouwen in de regio sinds 2017, toen meisjes in een opvangcentrum voor probleemjongeren in Guatemala matrassen in brand staken uit protest tegen verkrachtingen en andere vormen van mishandeling in de zwaar overbevolkte instelling. Bij de daaropvolgende brand kwamen 41 meisjes om het leven.

Honduras kent een geschiedenis van dodelijke incidenten in gevangenissen. In 2019 kwamen 18 gevangenen om bij gevechten in een penitentiaire inrichting en in 2012 stierven meer dan 350 gevangenen bij een brand.