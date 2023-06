Met zijn allen Mont Saint-Michel op? Frankrijk is je liever kwijt dan rijk

De Franse minister van Toerisme Olivia Gregoire heeft vanochtend nieuwe maatregelen bekendgemaakt om het massatoerisme in Frankrijk aan te pakken. Want, zegt ze: "Niemand wil lang in de rij staan ​​om een ​​monument te bezoeken."

Frankrijk, volgens de minister het meestbezochte land door toeristen, heeft volgens Gregoire vooral behoefte aan een beter beheer van de toestroom in het hoogseizoen. De groeiende aantallen vakantievierders vormen volgens haar namelijk een bedreiging voor 'het milieu, de levenskwaliteit van de lokale bevolking en de ervaringen van de bezoekers', zo schrijft ze op Twitter. Wereldberoemde toeristische trekpleisters zoals de Mont Saint-Michel in Normandië zeggen de hordes dagjesmensen al nauwelijks aan te kunnen. Een maand geleden vroeg het bezoekers zelfs niet meer naar de Mont Saint-Michel te komen vanwege de drukte. "Het idee is daarom om deze stromen te voorkomen", zegt Gregoire. "Zodat het net zo fijn wordt voor toeristen als voor de inwoners, met respect voor de biodiversiteit." Minder dagjesmensen toelaten Verschillende trekpleisters en populaire Franse steden reguleren de toeristenstromen al. Zo laat het Franse eiland Île-de-Bréhat minder dagjesmensen toe. De vele bezoekers zorgen onder meer voor veel afval. In het hoogseizoen komen dagelijks zo'n 6000 mensen met de veerboot naar het Bretonse eiland, ruim vijftien keer zoveel als de 377 mensen die permanent op het eiland wonen. Nu is besloten dat tussen 14 juli en 25 augustus het aantal toeristen op een dag beperkt wordt tot 4700. Lees ook: Albanië populair vakantieland: 'Nederlanders willen authentieke ervaring' Gregoire wil het massatoerisme eerst gaan meten in alle steden. Voor toeristische plekken die na de meting hulp nodig hebben om het toerisme te gaan reguleren, wordt meer dan 2 miljoen euro uitgetrokken om hen te ondersteunen in hun aanpak. Ook zal Frankrijk influencers inzetten om op sociale media toeristen te waarschuwen voor de drukte, in de hoop de mensenstromen beter te spreiden.