Brand in attractiepark Europa-Park Duitsland, bezoekers worden geëvacueerd

Op 26 mei 2018 was in Europa-Park ook al een brand. De themagebieden Scandinavië en Nederland vielen grotendeels ten prooi aan de vlammen. Restaurants, winkels en de attractie Piraten in Batavia werden verwoest. Een technisch mankement veroorzaakte miljoenen aan schade. Meerdere agenten en brandweerlieden raakten toen lichtgewond.

Deze maand woedde er ook een grote brand in de Efteling, op 11 juni brak daar brand uit in de attractie Raveleijn. Dat is een openluchttheater waarin een show wordt opgevoerd met veel vuureffecten. Het was toen de tweede keer in nog geen twee weken tijd dat er een decorstuk vlam vatte.