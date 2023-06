Mogelijk terroristische aanslag op Pride in Wenen voorkomen

De drie jonge mannen van 14, 17 en 20 jaar oud werden al langere tijd in de gaten gehouden, zei Omar Haijawi-Pirchner, directeur van de Directie Staatsveiligheid en Inlichtingen (DSN), op een persconferentie vanmiddag waar onder meer de Oostenrijkse krant Die Presse over schrijft. Ze zouden de Oostenrijkse identiteit hebben, maar van Bosnische of Tsjetsjeense afkomst zijn.

De drie zouden zich online hebben gesympathiseerd met terreurgroep IS en deelden online extremistische inhoud. Ook waren er aanwijzingen voor wapenaankopen in het buitenland. Daarnaast zou één van de verdachten al bekend zijn geweest bij de politie in verband met terreurdaden.

'Veel bewijsmateriaal'

Voordat de Pride begon, deed een speciale politie-eenheid een inval in de woning van de mannen. Tijdens de huiszoeking zou 'veel bewijsmateriaal' zijn aangetroffen, zoals wapens, werpsterren, gaspistolen en een sabel. Ook zijn mobiele telefoons en beveiligde gegevensdragers in beslag genomen.

Haijawi-Pirchner benadrukt tegenover de pers dat bezoekers van de Pride nooit in gevaar zijn geweest, op het evenement kwamen zo'n 300.000 mensen af. De organisator van de Pride wist niets van de aanhoudingen, hij is vandaag pas geïnformeerd 'om geen paniekreacties te veroorzaken'.