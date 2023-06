Piloot uit serie Discovery Channel overleden bij vliegtuigongeluk

De 68-jarige Tweto is vooral bekend van de serie Flying Wild Alaska dat drie seizoenen te zien was op Discovery Channel in 2011 en 2012. In de serie wordt de familie uit Alaska gevolgd die hun eigen luchtvaartmaatschappij Era Alaska exploiteren.

Jim was de COO, de operationeel directeur, van de luchtvaartmaatschappij die de grootste regionale luchtvaartmaatschappij van Alaska was.

'Hij stierf terwijl hij deed waar hij van hield'

Dochter Ariel Tweto, die in de serie onderdeel was van het grondpersoneel, heeft via haar Instagramaccount gereageerd op de dood van haar vader. "Ik had niet gedacht dat iets zo veel pijn zou kunnen doen", schrijft ze.

"Mijn vader en een geweldige jachtgids en vriend van onze familie zijn overleden. Hij stierf terwijl hij deed waar hij echt van hield."