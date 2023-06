Britse krant deelt video partygate, woede om dansende politici tijdens lockdown

Het partygate-schandaal, wat ging over zo'n 12 bijeenkomsten met overheidspersoneel in onder meer Downing Street 10, is een van de redenen waardoor Johnson een jaar geleden moest aftreden als premier van het Verenigd Koninkrijk. De onvrede binnen de samenleving was groot, maar ook binnen zijn eigen Conservatieve Partij was er geen draagvlak meer voor hem.

Vorige week trad de Britse oud-premier ook af als lid van het Lagerhuis vanwege het verdere onderzoek naar het partygate-schandaal. Donderdag werd duidelijk dat daarin stond dat Boris Johnson als premier het Lagerhuis opzettelijk had misleid bij vragen over de feestjes.

De Britse minister Michael Gove reageerde op de onthulde beelden en noemde de acties 'verschrikkelijk' en 'onverdedigbaar'. De minister zat zelf niet in de video en was voor zover bekend ook niet aanwezig bij het lockdown-feest. "Ik wil mijn excuses aanbieden aan iedereen die de beelden ziet."