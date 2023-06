72 katten en 3 honden gevonden in vriezers woning België: 'Toppunt van horror'

In een woning in België zijn gisteren 75 dode dieren gevonden in verschillende vriezers. De misstanden kwamen aan het licht na een inval van de politie en de diereninspectie. Naast de ingevroren dieren werden er ook nog 25 levende, maar zwaar mishandelde katten gevonden. "Het is het toppunt van horror."

Let op! Verder in dit bericht staat een foto die als schokkend kan worden ervaren. Dat schrijft SPA La Louvière, een dierenrechtenorganisatie en opvang in de buurt van waar de ontdekking werd gedaan, op Facebook. Gaetan Sgualdino, de voorzitter van het asiel, werd door de politie gevraagd om de dode dieren in de regio Borinage - nabij de stad Bergen - te tellen, schrijft onder meer de Belgische krant La Libre. "Het was afschuwelijk", vertelt Sgualdino. "Het is absoluut onbegrijpelijk." 'Ondraaglijk' De 73 dode katten en 2 dode honden werden in zakken in verschillende vriezers gevonden. Het ging om oudere katten, maar ook om dieren van amper een paar uur oud. Agenten zouden de aanblik van de dieren 'ondraaglijk' hebben gevonden. De 25 levende katten die werden gevonden, zijn in beslag genomen en ondergebracht bij SPA. Sgualdino vertelt aan La Libre dat de dieren 'in zeer slechte conditie waren', zo was bij één kat de oor afgescheurd en bij een andere kat ontbrak een pootje. Volgens Sgualdino zou dat komen door dierenmishandeling. Het is niet bekend of er aanhoudingen verricht zijn.