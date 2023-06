Oekraïne zegt bewijs te hebben dat Rusland dam heeft vernietigd

De veiligheidsdienst van Oekraïne (SBU) heeft op zijn Telegramkanaal een bericht geplaatst van een audiofragment van anderhalve minuut. Daarin komen twee mannen aan het woord die in het Russisch de gevolgen van de ramp lijken te bespreken.

Persbureau Reuters kon de opname niet onafhankelijk verifiëren. Een van de mannen zou hebben gezegd: "Zij (de Oekraïners) hebben het niet opgeblazen. Dat was onze sabotagegroep. Ze wilden mensen bang maken met die dam. Het ging alleen niet volgens plan, en ze deden meer dan dat ze van plan waren."

De man zei ook dat er 'duizenden' dieren waren gedood in een 'safaripark' vlakbij. De andere man reageert verbaasd op de bewering.

Massale overstromingen

Het opblazen van de Kachovkadam zorgde dinsdag voor massale overstromingen. Duizenden bewoners moesten gedwongen vluchten. Op satellietbeelden zijn de gevolgen van de doorbraak van de stuwdam goed te zien.

De Kachovkadam is een belangrijke stuwdam in de Oekraïense regio Cherson. De gevolgen van het doorbreken ervan zijn rampzalig: mensen en dieren verdrinken en huizen worden meegesleurd. Wat de doorbraak betekent én wat een stuwdam eigenlijk doet, leggen we je uit in deze video: