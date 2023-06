'Schadelijkste spion uit geschiedenis FBI' Robert Hanssen overleden

Hanssen kwam in 1976 bij de FBI en begon in 1985 geheime informatie aan de Sovjet-Unie te verkopen. Hij werd in 2001 op heterdaad betrapt, nadat hij in een park een vuilniszak vol geheimen aan de onderkant van een loopbrug had geplakt. Volgens de FBI werkten in de weken vooraf aan zijn arrestatie zo'n 300 mensen mee aan het onderzoek en hielden ze Hanssen in de gaten.

Hij kon mede doordat hij geen weelderige levensstijl aannam zolang onder de radar blijven. Zo woonde hij in een bescheiden huis in een buitenwijk in Virginia met zijn gezin van zes kinderen en reed hij in een Taurus en minibus.

Levenslange gevangenisstraf

Hij zat sinds 2002 een levenslange gevangenisstraf uit zonder mogelijkheid tot vervroegde vrijlating. Hij had later gezegd dat hij spioneerde vanwege het geld, niet zozeer door de ideologie.

De FBI-spion werd gisterochtend bewusteloos aangetroffen in de federale gevangenis in Florence, Colorado. Even later werd hij dood verklaard, aldus gevangenisfunctionarissen. Hij zou een natuurlijke dood zijn gestorven.