Motorrijder overleden bij aanrijding met atleet bij Ironman Hamburg

Bij het Europees Kampioenschap Ironman in Hamburg is vanmorgen een motorrijder overleden. Dat gebeurde nadat de bestuurder in botsing kwam met een triatleet. Het ongeluk werd live uitgezonden bij de Duitse omroep ARD.

Rond 8.45 uur ging het gruwelijk mis, schrijven Duitse media. In de Hamburgse wijk Spadenland botste midden op de route een motorrijder met cameraman op een atleet. Atleet zwaargewond De 70-jarige bestuurder van de motor kwam daarbij om het leven. De cameraman, die achteruit op de motor zat om de Ironman te filmen, raakte lichtgewond. De atleet is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is buiten levensgevaar. De Ironman wordt traditiegetrouw live uitgezonden door de Duitse omroep ARD. Daar was het ongeluk ook live te zien. De beelden, die nu worden gedeeld op sociale media, kunnen als schokkend worden ervaren. De uitzending werd na het ongeluk onderbroken, de weg werd afgesloten, maar de wedstrijd ging gewoon door. De atleten die langs het ongeluk kwamen, moesten afstappen en door het weiland rennen om het parcours te vervolgen. Kijkers van de wedstrijd uiten daarover hun ongenoegen op sociale media. 'Smal parcours' De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Voormalig wereldkampioen Ironman Sebastian Kienle, die commentator was in de live-uitzending van ARD, stelde wel vast dat er 'veel te veel motoren op de weg zijn'. Daarnaast zouden er voorafgaand aan de wedstrijd al zorgen zijn geuit over het smalle parcours op sommige plaatsen. Kienle noemde het incident, en het feit dat de atleten daarna gewoon door moesten, 'ongelooflijk en vreemd'. "Dit heb ik nog nooit eerder meegemaakt."