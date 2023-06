Enige vrouw in nieuw Turks kabinet is geboren in België

Na de verkiezingswinst van Erdogan vorige week, legde hij gisteren de eed af in het parlement. Daarna stelde hij zijn nieuwe kabinet voor. Opvallend was daarin de naam van de enige vrouw: Mahinur Özdemir Göktas, een politica die is geboren in België.

Göktas was lang gemeenteraadslid in Schaarbeek en werd in 2009 als eerste hoofddoekdragende politica gekozen in het Brusselse parlement. Later, in 2015, werd ze uit de christendemocratische partij CdH gezet omdat ze de Armeense genocide weigerde te erkennen. Daarna ging ze als onafhankelijk lid verder in de gemeenteraad en het parlement, maar kreeg in 2018 en 2019 geen zetels meer bij de gemeenteraadsverkiezingen en de parlementsverkiezingen.

'Het is een eer'

Göktas ging verder in de Turkse politiek en werd in 2020 door de Turkse regering benoemd tot ambassadeur in Algerije. En nu heeft Erdogan haar dus benoemd als minister van Familiezaken. "Ik wil hem bedanken voor het vertrouwen in mij, het is een eer om Turkije te dienen als minister", zo reageerde Göktas vanmorgen op de benoeming.