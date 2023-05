Boete voor Indiase ambtenaar die dam leegpompt om telefoon te zoeken

Het ging vorige week fout bij de stad Pakhanjur, in de staat Chhattisgarh in het zuidoosten van India. Vishwas liet zijn Samsung S23 Ultra, ter waarde van 100.000 roepies (1133 euro) in het waterreservoir van de Paralkot-dam vallen.

Dit reservoir vangt water op dat over de nabijgelegen dam stroomt. Het water zou zo'n drie meter hoog staan.

Verontwaardiging in hele land

Mensen van de lokale bevolking probeerden de telefoon boven water te krijgen. Maar toen dat na twee dagen nog steeds geen resultaat had opgeleverd, ontstond het plan dan maar het reservoir leeg te pompen. Vishwas beweerde dat hij hier toestemming voor had gekregen van een ambtenaar, maar dit werd later ontkracht.

Het incident zorgde voor veel verontwaardiging in India. In een land dat kampt met watertekorten vonden veel politici dat het water voor betere doeleinden kon worden gebruikt.

Vorige week maakten we deze video over de waterschaarste in India: