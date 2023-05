Hvaldimir de spioneerbeluga gesignaleerd voor de kust van Zweden

Afijn, Hvaldimir besloot dus dat het tijd was om de Noorse kust vaarwel te zeggen, en koers te zetten richting Zweden. Die keus valt op, want hij is nu wel erg ver uit de buurt van zijn originele leefomgeving. Ook zwemt hij opeens erg snel, terwijl hij zich jarenlang langzaam verplaatste.

Hvaldimir

"We weten niet waarom dat is", zei Sebastian Strand, een mariene bioloog in Noorwegen tegen de Britse krant The Guardian. "Het kunnen hormonen zijn om een partner te vinden." Beluga's zijn sociale dieren, en Hvaldimir zou mogelijk al sinds 2019 geen enkele andere beluga gezien hebben.