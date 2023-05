Rusland kiest steeds vaker voor drone-aanval: 'Precisiewapens raken op'

Bolder noemt het een wanhoopsdaad van de Russen. "Als je geen ander antwoord meer hebt, dan probeer je het maar zo." Volgens Bolder kunnen de Russen niet meer zoveel over de grond, en dus wordt er nu vooral aangevallen door de lucht. "Het lijkt wel alsof dit het enige antwoord is wat de Russen nog kunnen geven op de Oekraïners."

'Ze zetten in op burgerdoelen'

Geen precisiewapens dus, maar projectielen die minder goed de beoogde doelen raken. Sterker nog: "Ze zetten in op burgerdoelen. Dat is uitermate kwalijk. Het doel van Rusland is vooral om het Oekraïense luchtafweergeschut bezig te houden bij Kyiv. Als het luchtafweergeschut maar druk genoeg is in Kyiv, kunnen ze dat niet zijn aan het front."