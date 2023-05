Spaanse premier vervroegt verkiezingen na regionale verliezen

De rechtse partijen Volkspartij (PP) en Vox deden het bij de verkiezingen beter dan verwacht, ten kosten van PSOE en coalitiepartner Podemos. De PP behaalde 31,5 procent van de stemmen, terwijl de linkse PSOE bleef steken op 28,1 procent. Vergeleken met vier jaar geleden, behaalt PP dit jaar 9 procent meer van de stemmen.

Sánchez stelt dat hoewel het om lokale en regionale verkiezingen ging, de uitkomst van de stemming 'verder gaat dan dat'.

Rechte partijen populair

Volgens correspondent Richard Hogenkamp laat de uitslag van de lokale en regionale verkiezingen zien dat Spanje naar rechts aan het schuiven is. "Dat is opvallend", zegt hij. "De PP is de grootste en Vox is nummer drie. Als de uitslag van gisteren ook de uitslag is over twee maanden, krijg je een coalitie met radicaal-rechts. Het radicaal-rechtse Vox vindt dat onder meer het homohuwelijk en abortus verboden moeten worden."