Erdogan roept op tot eenheid, haalt uit naar Kilicdaroglu

Ook de Braziliaanse president Luiz Inacio Lula da Silva betrok de wens voor vrede in zijn felicitaties aan Erdogan. Op Twitter schreef Lula dat Erdogan 'kan rekenen op het partnerschap van Brazilië in wereldwijde samenwerking voor vrede, in de strijd tegen armoede en voor de ontwikkeling van de wereld'.

Bemiddelaar in conflict Rusland

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky greep de verkiezingswinst van Erdogan aan om diens rol als bemiddelaar in het conflict met Rusland te roemen. Op Twitter schreef hij in aanvulling op zijn felicitaties voor Erdogan: "We rekenen op de verdere versterking van de samenwerking voor de veiligheid en stabiliteit van Europa."

De Amerikaanse president Joe Biden schreef op Twitter: "Ik kijk ernaar uit om als NAVO-bondgenoten te blijven samenwerken aan bilaterale kwesties en mondiale uitdagingen."