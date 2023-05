Erdoğan heeft ruime voorsprong bij Turkse presidentsverkiezing, claimt zelf overwinning

Twee weken geleden was er ook lang sprake van onduidelijkheid. Uiteindelijk wist Erdoğan met 49,5 procent net geen absolute meerderheid te halen, waardoor een tweede ronde nodig was.

20 jaar Erdoğan

Erdoğan is inmiddels twintig jaar aan de macht, eerst als premier en sinds 2014 als president. Voor de aanhangers van Erdogan is de onduidelijkheid geen reden om niet de straat op te gaan. Er wordt al volop feestgevierd, ziet verslaggever Pepijn Nagtzaam in Istanboel: