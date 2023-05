Stembureaus dicht, Turkije wacht in spanning op nieuwe (of oude) president

Inwoners wachten nu met spanning op de eerste uitslagen. De verkiezingsdag lijkt over het algemeen ordentelijk te zijn verlopen, wel maken leden van de Turkse oppositie melding van enkele aanvallen op verkiezingswaarnemers in Istanbul en het zuidoosten van het land.

Erdogan Favoriet

Ali Seker, parlementslid voor de belangrijkste oppositiepartij CHP, zei zondag tegen zender Halk TV dat hij en opiniepeilers van de oppositie zijn aangevallen door een groep nadat ze hadden geklaagd over onregelmatigheden in een dorp in de zuidoostelijke Turkse provincie Sanliurfa. CHP-fractieleider Ozgur Ozel had gemeld dat verkiezingswaarnemers waren geslagen en hun telefoons waren vernield.

In onderstaande video vertelt correspondent Olaf Koens hoe eerlijk de verkiezingen in Turkije verlopen: