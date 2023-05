Man verklaart bij politie Zuid-Korea waarom hij vliegtuigdeur opende

Het Zuid-Koreaanse ministerie van Luchtvaart zegt in een verklaring dat de man officieel wordt verdacht van het schenden van de luchtvaartwet. Daarin staat dat een persoon die de wet overtreedt, kan worden vervolgd voor maximaal 10 jaar gevangenisstraf.

Daarnaast wordt nog onderzocht of het vliegtuig een mankement had. Want volgens onder meer de Amerikaanse luchtvaartexpert Geoffrey Thomas is het 'technisch gezien niet mogelijk om de deuren tijdens een vlucht te openen', zei hij tegen nieuwszender CNN. "Maar op de een of andere manier is het toch gebeurd."

'Bizar'

Volgens hem zouden de windsnelheden in het vliegtuig zijn opgelopen tot 276 kilometer per uur. "Het is een bizar incident."

Vliegtuigmaatschappij Asiana Airlines vertelde CNN daarover dat het inderdaad 'onmogelijk is om de deur hoog in de lucht te openen'. "Maar als de hoogte laag is en de landing nadert, kan de deur wel worden geopend."