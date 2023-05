Levenslange straffen voor Britse ouders om 'wrede moord' op baby Finley

De ouders van baby Finley, die in Engeland wreed werd vermoord toen hij pas tien maanden oud was, zijn vandaag veroordeeld tot levenslange gevangenisstraffen. Vader Stephen (30) en moeder Shannon (22) moeten voor minimaal 29 en 27 jaar de cel in. Zoon Finley liep door hen '130 verschrikkelijke verwondingen op'.

Dat concludeerde de rechter vandaag aan het einde van een beladen rechtszaak waarin baby Finley centraal stond. Het jongetje uit het Engelse Derbyshire overleed op eerste kerstdag 2020, na een 'brute, langdurige mishandeling met een sadistische motivatie'. Ambulancemedewerkers kwamen die dag met spoed naar het 'rommelige en smerige' huis van Finley en zijn ouders, schrijven Engelse media die aanwezig waren in de rechtbank. De ouders zouden het alarmnummer hebben gebeld omdat de jongen een hartstilstand zou hebben. Finley werd naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed kort daarna. 57 botbreuken, 71 blauwe plekken Er werd een groot onderzoek gestart naar het overlijden van de baby, want al snel concludeerden artsen dat het jongetje 57 botbreuken had – onder meer aan zijn bekken, beide benen en rechterarm – die tussen 4 en 22 december waren opgelopen. Daarnaast had hij 71 blauwe plekken en twee brandwonden aan zijn linkerhand. Eén veroorzaakt door een 'heet, plat oppervlak', de ander hoogstwaarschijnlijk door een sigaret. Ouders Shannon en Stephen © Derbyshire police Door de vele botbreuken liep Finley infecties op, waaronder een longontsteking en sepsis, wat hem uiteindelijk fataal werd. In zijn bloed werd ook cannabis gevonden, waaruit bleek dat hij die in de 24 uur voor zijn dood moet hebben ingeademd. De rechter concludeerde dat het leed werd veroorzaakt door beide ouders: "Niemand heeft Finley horen huilen of schreeuwen van de pijn omdat jullie hem samen de verwondingen hebben toegebracht, waarbij een van jullie zijn botten brak en de ander hem stil hield met de hand voor zijn mond." Toezicht gesaboteerd Finley was pas net teruggegeven aan zijn ouders. Na de geboorte van de jongen werd hij onder toezicht van andere familieleden geplaatst omdat er toen al grote zorgen waren of ouders Stephen en Shannon wel goed voor Finley konden zorgen. 39 dagen voor de dood van Finley besloot een familierechter dat de ouders weer het volledige ouderlijk gezag terugkregen. Lees ook: 'Grootste daling uithuisplaatsingen in afgelopen tien jaar' Dat moest gepaard gaan met huisbezoeken van zorgverleners. Maar dat gebeurde nauwelijks, omdat Stephen en Shannon er alles aan deden om de professionals weg te houden van de baby. Zo annuleerden ze een afspraak met een gezondheidsmedewerker twee dagen voor Finleys dood met de leugen dat de baby corona zou hebben, waardoor er geen bezoek kon plaatsvinden. Er loopt nog een onafhankelijk onderzoek om te kijken of de kinderbescherming iets te verwijten is. Geen emotie Stephen en Shannon gaan hoe dan ook jarenlang de cel in. Zelf hoorden ze hun vonnis gelaten aan, schrijven Engelse media. Terwijl de rechter emotioneel was en de leden van de jury moesten huilen, zwegen de ouders en keken ze stoïcijns voor zich uit. Waarom ze de baby zo veel letsel toe hebben gebracht, is nog altijd onduidelijk.