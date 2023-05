Vinícius Júnior: hét doelwit van racisme in het Spaanse voetbal

In totaal zijn er dit seizoen negen keer racistische beledigingen gerapporteerd in La Liga. Acht daarvan waren tegen Vinícius gericht. "We identificeren altijd de gekken en dienen de klacht in bij de sanctionerende instanties", aldus Medrano. "We mogen niet toestaan dat het imago wordt aangetast van een competitie die vooral symbool staat voor eenheid tussen volkeren. Meer dan 200 zwarte spelers in 42 clubs ontvangen elke dag het respect en de genegenheid van alle fans."

Maatregelen nodig

Eén dag na het incident heeft ook de Braziliaanse president Lula gereageerd, die op dit moment op de G7-top is. "Het is niet eerlijk dat een jongen die uit armoede komt en één van de beste spelers van de wereld aan het worden is slachtoffer wordt van racisme in elk stadion waar hij speelt", zegt hij.

Lula noemt het belangrijk dat de FIFA, de Spaanse competitie en andere landen strenge maatregelen nemen. "We kunnen niet toestaan dat racisme onderdeel wordt van de sfeer in een voetbalstadion."