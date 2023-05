Roxana vermoordde haar verkrachter, maar moet nu de Mexicaanse cel in

Ruiz is een vrouw die als tiener moeder werd en op dat moment in een gewelddadige relatie zat. Het kostte haar veel moeite die relatie te verbreken, maar ze had haar leven weer op de rit. Tot die nacht in mei 2021.

Liepen samen naar huis

Ruiz dronk die avond nog even een biertje na haar werk met vrienden in Ciudad Nezahualcóyotl, een voorstad van Mexico-Stad. Op dat moment kwam een man aanlopen die ze dacht te herkennen. Omdat ze net naar huis wilde gaan, bood hij haar aan om even met haar mee te lopen.

Thuis aangekomen vroeg hij of hij bij haar mocht overnachten, omdat het al zo laat was en hij ver van huis was. Ruiz ging akkoord, hij mocht op een matras op de vloer slapen in een andere kamer. Ruiz ging zelf naar haar eigen slaapkamer.