Kayla, ontvoerd als 9-jarige, in VS teruggevonden na Netflixserie

Kayla was 4 juli 2017 op bezoek bij haar moeder Heather in de Amerikaanse staat Illinois. Zij had er recht op om haar dochter soms te zien, maar de volledige voogdij lag bij Kayla's vader. Toen hij haar de volgende dag wilde ophalen bij zijn ex-vrouw, bleken ze allebei verdwenen.

Jarenlang geen enkel spoor

Er werd een grote zoekactie gestart, maar jarenlang was er geen enkel spoor van Kayla en haar moeder te bekennen. Daarom bleef Kayla's vader keer op keer aandacht vragen voor de vermissing.

Zo ook in de Netflexserie 'Unsolved Mysteries'. In de aflevering 'ontvoerd door een ouder' was het verhaal over Kayla te zien. Daarnaast werd vorige maand nog een foto vrijgegeven door het Amerikaanse National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC). Daarop was te zien hoe onderzoekers dachten dat Kayla er nu, zes jaar later, uit zou zien.