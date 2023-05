Rampgebied stemt Erdogan, en 4 andere zaken die opvielen bij Turkse verkiezingen

4. Historische tweede ronde, toch een kater voor oppositie

Nooit eerder had president Erdogan een tweede ronde nodig om de verkiezingen te winnen. Je zou zeggen: dat is een overwinning voor de oppositie. Toch worden ze vandaag met een kater wakker, stelt verslaggever Nagtzaam. "Ik sprak veel jonge liberalen die er heilig van overtuigd waren dat ze gingen winnen. Eén van hen vertelde me dat hij de hele week zou gaan feesten."

Er was (en wordt) door deze groep mensen vurig gehoopt op een overwinning voor de oppositie. Een nieuwe leider, zij zijn eraan toe. "Het land zit in een diepe economische crisis, er is veel kritiek op de aanpak van de overheid na de aardbevingen. Mensen denken: 'dit is ons moment om Erdogan van de troon te stoten', dan is dit voor hen een kater."

De jongeman die Nagtzaam sprak, gaat vandaag dus zeker niet in feeststemming de straat op, en dat terwijl de peilingen de laatste weken wel wezen op een zege voor de oppositie. "Kiliçdaroglu zat rond de 50 procent in de peilingen, dat draaide gedurende de nacht om. Nu zit juist Erdogan in de buurt van die 50 procent."