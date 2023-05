Migratieprobleem Frankrijk escaleert, burgemeester treedt af na aanval met molotovcocktails

In een verklaring laat de voormalige burgemeester Morez weten dat hij aftreedt 'om persoonlijke redenen'. De brandstichting in zijn huis en het gebrek aan steun van de regering hebben een belangrijke rol gespeeld in zijn besluit. Zes keer sloeg per brief alarm bij de Franse president Macron. Er gebeurde niets.

Toch reactie Macron

"Ik heb lang nagedacht samen met mijn familie", legt Morez uit. "Maar mijn vrouw en mijn drie kinderen wilden niet dat ik burgemeester bleef, na wat er is gebeurd. We hadden wel dood kunnen zijn." Het is nog niet bekend waar hij met zijn gezin naartoe gaat.