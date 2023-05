Doorbraak Oekraïne bij Bachmoet? 'Ze leggen zwaktes van Rusland bloot'

Een Rus die duidelijk tegen de bewoordingen van zijn superieuren in gaat, is Yevgeny Prigozjin. Hij is de leider van de Wagnergroep, het beruchte huurlingenleger dat nu voornamelijk actief is in de regio Bachmoet. "De situatie aan de flanken van Bachmoet is zich op de meest slechte manier aan het ontwikkelen", zei hij.

Prigozjin hoorden we de laatste week vaker. Eerst meldde hij te weinig munitie te hebben, om later te melden toch te blijven omdat aan zijn oproep voldaan was. "Aan Prigozjin moeten we wellicht niet te veel aandacht besteden", zegt Bolder. "Hij fulmineert om zich heen en het is onduidelijk of hij uit de gratie is geraakt bij de regering."

