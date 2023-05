'Baanbrekend': In VS en VK niet meer naar dokter voor anticonceptiepil

CNN schrijft daarbij dat ongewenste zwangerschappen een probleem voor de volksgezondheid zijn in Amerika. Bijna de helft van alle zwangerschappen is onbedoeld, en de percentages zijn vooral hoog onder vrouwen met een lager inkomen, zwarte vrouwen en degenen die de middelbare school niet hebben afgemaakt. Vanwege die cijfers kwam de FDA eerder al onder druk te staan om de toegang tot anticonceptie te verbeteren.

'Baanbrekend'

De baas van Perrigo noemde het besluit in een verklaring een 'nieuw, baanbrekend hoofdstuk' voor de gezondheid van vrouwen. "We zijn er trots op dat we het voortouw nemen om anticonceptie toegankelijker te maken voor vrouwen." Het is nog onduidelijk hoe duur de pil zal zijn als hij in de schappen komt te liggen, maar er is wel toegezegd dat het 'betaalbaar' zal zijn.

Er is ook al jaren discussie of mannen geen anticonceptiepil moeten krijgen. In onderstaande video leggen we uit waarom anticonceptie voor mannen op zich laat wachten.