Schietpartij Servië: 'Tiener had lijst met leerlingen die hij wilde doden'

Naast de negen doden werden ook zes kinderen en een leraar in het ziekenhuis opgenomen. Een van de gewonden is in haar hoofd geraakt door een kogel en verkeert nog in levensgevaar. Ook de anderen zijn er slecht aan toe, maar volgens de Servische gezondheidsminister wel in stabiele conditie.

'Stille jongen'

De 13-jarige jongen wordt opgenomen in een psychiatrische kliniek. President Aleksandar Vucic heeft dat aangekondigd en ook bekendgemaakt dat de beide ouders van de schutter zijn aangehouden.

Een medeleerling omschreef de schutter als een 'stille jongen' die goede cijfers haalde. "Hij was niet zo open tegen iedereen. Ik had zeker niet verwacht dat dit zou gebeuren", zei ze. Bekijk de beelden hier: