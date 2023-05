Rusland: 'Oekraïne probeerde met drones Poetin aan te vallen'

Er zijn volgens Rusland geen gewonden gevallen en 'het schema van het werk van de president is niet veranderd'. Nader bewijs voor de beweringen is vooralsnog niet geleverd, al gaan op sociale media wel beelden rond van een rookpluim boven het complex.

'Heel bijzonder'

Oekraïne lanceerde de afgelopen tijd vaker drones richting Rusland, vertelt Koens. "Maar dat je een explosie weet te veroorzaken met een gewapende drone in het Kremlin – één van de best beveiligde plekken op de wereld – is echt heel bijzonder."

Koens noemt het 'een ontzettende blamage' voor het Kremlin. "Vergeet niet dat het Kremlin aan het begin van de oorlog zei dat ze Kiev in drie dagen zouden innemen. Nu moeten ze schrijven dat Vladimir Poetin ongedeerd is na een droneaanval van Kiev op het Kremlin. Dat is gigantisch."