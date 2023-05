Mega-actie tegen Italiaanse maffia levert meer dan honderd arrestaties op

Ndrangheta-familie

De 'Ndrangheta is de machtigste maffiaorganisatie van Italië. Ze richten zich op afpersing, ontvoeringen en zijn een grote partij in de wapen- en cocaïnehandel, Kenmerkend aan de 'Ndrangheta is de bloedband.

Van origine is het een familie, die werd aangevuld met aangetrouwde en verwante familieleden. De invloed van de familie reikt ver: de groep is ook in Nederland geïnfiltreerd. Een oud-maffialeider van de organisatie schaarde Nederland zelfs onder de belangrijkste landen waar de clan actief is. Dat komt vooral door de Rotterdamse haven.

Boone: "De 'Ndrangheta is een de grotere partijen in de wereld in de cocaïnehandel. Je zou daar eerder kartels uit Mexico en Colombia verwachten, maar het is de maffia die vanuit Colombia drugs naar Europa smokkelt. De haven van Rotterdam wordt gebruikt als een van de drugsroutes."