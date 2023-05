Janettes dochter en drie kleinkinderen gevonden op erf veroordeelde verkrachter in VS

Naar die twee laatste tieners was de politie sinds gisteren op zoek. Ze waren als vermist opgegeven en waren voor het laatst gezien in een auto met McFadden in de buurt van de plaats Henryetta.

Tijdens huiszoeking gevonden

Opvallend genoeg werden de lichamen niet tijdens die zoektocht gevonden, maar na een huiszoekingsbevel bij McFadden omdat hij niet in de rechtbank was verschenen. Hij stond terecht voor het bezitten van kinderporno en het online benaderen van minderjarige meisjes, nadat hij eerder al was veroordeeld voor verkrachting.

Daarom viel de politie zijn woning binnen en werden de lichamen van McFadden zelf en de twee tieners gevonden op het erf van de man: een groot boomrijk stuk grond op het platteland.