Geweld in Soedan laait weer op ondanks staakt-het-vuren

Gisteravond landde de achtste evacuatievlucht van de Koninklijke Luchtmacht vanuit Soedan in Jordanië. Hoeveel mensen aan boord waren van deze vlucht is niet bekendgemaakt. Ook is niet bekend of er Nederlanders in het vliegtuig zaten.

Laatste Nederlandse vlucht

Het was de laatste evacuatievlucht uit Soedan die door Nederland werd uitgevoerd. "Met de laatste militaire vlucht komt een einde aan een reeks evacuatievluchten uit het door oorlog geteisterde Soedan", schrijft het ministerie van Defensie in een verklaring. "De meeste Nederlanders van wie bij Buitenlandse Zaken bekend is dat ze in Soedan waren, hebben inmiddels het land verlaten. Dat gebeurde via deze militaire vluchten of die van partnerlanden."