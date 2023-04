Chinese president belt voor het eerst met Zelensky

Xi bezocht al wel Rusland en besprak de oorlog meerdere keren met de Russische president Vladimir Poetin, maar een gesprek met Zelensky liet op zich wachten.

Volgens Chinese staatsmedia hebben Xi en Zelensky het aan de telefoon gehad over de situatie in Oekraïne. De Chinese president heeft benadrukt dat de crisis een grote invloed heeft op de wereld en dat Peking altijd voor vrede is geweest.

Wapenstilstand

Xi drong aan op een zo snel mogelijke wapenstilstand en het houden van vredesonderhandelingen. China zal binnenkort een speciaal gezant naar Oekraïne sturen om met alle partijen te praten over een oplossing.

Zelensky zegt dat het een 'lang en veelbetekenend telefoongesprek' was. Hij hoopt dat het een impuls kan geven aan de betrekkingen tussen beide landen.