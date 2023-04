Terugsturen asielzoekers naar Italië mag niet: schending mensenrechten

Volgens de Dublinverordening moet in het land waar een asielzoeker zich het eerst meldt, de asielprocedure worden doorlopen. "Dit is een klap", zegt Van der Burg in een reactie.

"Dit helpt mij niet. Italië is een belangrijk land als het gaat om de instroom in Europa. Het zijn een paar duizend mensen die we nu niet terug kunnen sturen."

Basisbehoeften ontbreken

Maar Italië heeft een gebrek aan opvangfaciliteiten. Hierdoor is er een 'reëel risico' dat de twee asielzoekers de belangrijkste basisbehoeften als onderdak, eten en stromend water moeten niet hebben. Het gevolg van de uitspraak is dat Nederland de asielaanvragen zelf moet behandelen, stelt de Raad van State.

Het gaat om een Nigeriaanse man en een man die zegt dat hij uit Eritrea komt. De Nigeriaan heeft eerst drie keer in Italië asiel aangevraagd en vervolgens nog een keer in Nederland. De andere man is via Italië Europa binnengekomen, maar heeft daar geen asiel aangevraagd.