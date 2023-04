Man opgehangen in Singapore om smokkel van 1 kilo cannabis

De 46-jarige Singaporees werd in 2017 schuldig bevonden aan 'medeplichtigheid aan een samenzwering om 1017,9 gram cannabis te verhandelen', tweemaal het minimumvolume dat nodig is voor een doodvonnis in Singapore. Hij werd in 2018 ter dood veroordeeld, een straf die ook na hoger beroep bleef staan.

De executie van woensdag was de eerste in zes maanden en de twaalfde sinds vorig jaar in de stadstaat. Singapore hervatte de executies in maart 2022 na een onderbreking van meer dan twee jaar.

Bekijk ook: Azië strijdt tegen drug Yaba 02:06 ✕

De drug Yaba was in april 2021 in Zuidoost-Azië aan een gevaarlijke opmars bezig. Het middel is extreem verslavend en spotgoedkoop. De drugs worden in Myanmar in enorme aantallen geproduceerd en daarna via de rivier aan Thailand en Laos verhandeld.