Dodental sekte Kenia stijgt: 89 mensen hongerden zich uit

Het gaat om leden van de Good News International Church. Sekteleider 'Pastor' Paul Mackenzie Nthenge had zijn volgelingen wijsgemaakt dat ze Jezus konden ontmoeten als ze zouden sterven aan de honger.

Massagraven ontdekt

Sinds de eerste lichamen werden gevonden, na een tip twee weken geleden, is de politie in Kenia een grote zoekactie gestart naar meer gestorven sekteleden. De afgelopen dagen werden in die zoektocht massagraven gevonden in het Shakahola-bos nabij de kuststad Malindi, in het oosten van Kenia.