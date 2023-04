Eerste barbie met syndroom van Down op de markt

De barbie is in nauwe samenwerking met de Amerikaanse patiëntenorganisatie voor mensen en hun naasten met het syndroom van Down gemaakt. Ook medici hebben de barbie beoordeeld.

'Een getrouwe weergave'

Het gezicht en het lichaam van de nieuwe pop zijn volgens hen 'een getrouwe weergave' van vrouwen met het syndroom van Down. Zo is de pop korter en heeft ze een langer bovenlijf. "Het gezicht is ronder, met kleinere oren en een platte neusbrug, terwijl de amandelvormige ogen lichtjes schuin staan", aldus de speelgoedfabrikant.