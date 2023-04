Deze man legde 5 miljoen neer voor skelet T-rex Trinity

Ook Huts zelf reageert blij. "Ik ben dolgelukkig dat we die aankoop hebben kunnen doen, want dit is heel uitzonderlijk in de hele wereld. Er zijn er nog maar drie die ooit verkocht zijn geweest; dit was de derde en wij hebben van die gelegenheid gebruikgemaakt", zegt hij tegen VRT NWS.

In de Boerentoren

De stichting heeft 5,6 miljoen euro, inclusief de commissie van het veilinghuis, voor het tot Trinity gedoopte skelet betaald. Huts wil het gaan tentoonstellen in de Boerentoren in Antwerpen, een monumentaal bouwwerk in art-decostijl uit 1931 dat wordt gerenoveerd en omgebouwd tot een kunstcentrum. Zolang het niet klaar is, gaat Trinity mogelijk naar een museum in bruikleen.