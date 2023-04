Feyenoordfans niet welkom in Rome, maar ze zijn er toch: 'Geen sjaal mee'

Ondertussen maken ondernemers in de buurt van de Barcaccia-fontein zich op voor een hete middag. "Ik ben erop voorbereid om meteen te sluiten als het onrustig wordt", zegt ondernemer Massimiliano, die een pastazaak runt aan het plein. "Maar ik maak me niet heel veel zorgen, de politie is goed vertegenwoordigd."

De wedstrijd zelf is vanavond om 21.00 uur in Stadio Olimpico. Feyenoord won in Rotterdam met 1-0.