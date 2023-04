Phil stierf tijdens schietpartij op Sweet 16-feestje van zijn zus: 'Hij wilde mij redden'

Het moest afgelopen zaterdag een groot feest worden: de 16-jarige verjaardag van Alexis Dowdell in een dansstudio in het dorp Dadeville in de Amerikaanse staat Alabama. En zo begon het ook: "Iedereen danste, swingde op de muziek", vertelt Alexis aan het Amerikaanse persbureau Associated Press (AP).

DJ Keenan Cooper zette de muziek op een gegeven moment wel even stil, vertelde hij eerder al, omdat er signalen waren dat er 'iemand een pistool bij zich had'. Hij vroeg de mensen met een wapen te vertrekken en het feest ging verder.

Phil duwde Alexis op de grond

Maar niet veel later klonken er schoten. De 16-jarige Alexis wist niet wat ze meemaakte, vertelt ze, en dook naast de DJ op de grond terwijl tientallen anderen wegrenden. Toen het even stil was, besloot Alexis naar de voordeur te vluchten. Op dat moment werd ze geduwd: het was haar broer Phil die haar probeerde te redden.