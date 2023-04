Beer die hardloper doodde gevangen in Italië, nabestaanden tegen afmaken

Andrea Papi is voor zover bekend het eerste dodelijke slachtoffer sinds de herintroductie van beren eind jaren 90 in Italië. Hij had diepe wonden aan de nek, armen en borst. De beren werden terug uitgezet met financiële steun van de Europese Unie.

Berenplaag

JJ4 is de zus van Bruno, de zogenoemde probleembeer die in 2006 in Beieren werd doodgeschoten.

In februari 2021 maakten we onderstaande video over de berenpopulatie in Trente. Zeker niet iedereen is blij met hun aanwezigheid.