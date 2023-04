Russische soldaten: 'Bij Wagner schoten we kinderen dood, ook meisje van 5'

Uldarovs collega-militair Savichev beschrijft hoe ze de opdracht kregen om een huis 'leeg te vegen'. "Het maakte niet uit wie er binnen was. Of het nou een hut of een huis was, de bedoeling was dat er geen levend persoon meer binnen zou zijn."

'Ik wilde ook leven'

"Je kunt me hierom veroordelen", zegt hij. "Dat is je recht, maar ik wilde ook leven." Want ook Savichev zegt: Wagnerleden die bevelen niet opvolgden, worden zelf gedood.