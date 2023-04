Ralph (16) door hoofd geschoten: belde bij verkeerde huis in VS aan

'Onderzoek naar racistisch motief'

De politie werd tijdens de persconferentie gevraagd of de schutter mogelijk een racistisch motief had. Daarop antwoordde de politiechef: "De informatie die we nu hebben, vertelt ons dat niet, maar dat is nog steeds in onderzoek. Als politiechef herken ik wel de raciale componenten van deze zaak."

Inmiddels is er al een enorm bedrag opgehaald voor Ralph via een inzamelingsactie van zijn tante. Daar staat de teller nu op ruim 1 miljoen dollar. Het geld zal onder meer gaan naar de hulp die Ralph in de toekomst nodig zal hebben, fysiek en mentaal. "Het trauma dat hij moet doorstaan ​​en overleven is onvoorstelbaar", schrijft zijn tante. "Ralph is ons wonder. We hebben dit soort verhalen vaak gehoord, maar helaas leven de meeste zwarte jongens daarna niet meer."