Gevechten in Soedan tussen paramilitairen en leger

Het geweld komt na weken van oplopende spanningen tussen de legerleider Abdel Fattah al-Burhan en zijn nummer twee, Mohamed Hamdan Daglo, die aan het hoofd staat van de paramilitaire groep Rapid Support Forces (RSF). De twee zijn in conflict over de integratie van de RSF in het reguliere leger.

De RSF claimt dat het de controle heeft weten te verkrijgen over het presidentieel paleis en de vliegvelden van Khartoum en het noordelijker gelegen Merowe.

In de video hieronder zie je de situatie op het vliegveld: