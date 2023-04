Lula: VS moet stoppen oorlog Oekraïne aan te moedigen

"De Verenigde Staten moeten over vrede gaan spreken. En dat geldt ook voor de Europese Unie", zei Lula tegen de pers.

Op deze manier moet de internationale gemeenschap de presidenten Poetin van Rusland en Zelensky van Oekraïne ervan overtuigen dat 'vrede in het belang is van de hele wereld'.

Neutraal opstellen

De oorlog in Oekraïne begon februari vorig jaar nadat Rusland het buurland was binnengevallen. Lula probeert zich neutraal op te stellen in het conflict en legt de nadruk op het belang van dialoog en onderhandelingen.

Met het bezoek aan China, de belangrijkste handelspartner van Brazilië, wil Lula de banden tussen beide landen versterken en laten zien dat Brazilië weer een rol speelt op het wereldtoneel.

Lula voert daarbij een balanceeract uit, want hij probeert ook de banden met Washington aan te halen. In februari had hij nog een ontmoeting met de Amerikaanse president Joe Biden.