'Zeven massagraven met lichamen Wagnergroep gevonden in Rusland'

Veel van hen zouden veroordeelden zijn geweest die er in ruil voor strafvermindering voor kozen in Oekraïne te vechten, zo schrijft de BBC. Lokale bewoners ontdekten deze maand twee niet eerder genoemde massagraven in Novosibirsk en bij Irkoetsk. Voorheen werden slachtoffers begraven in de buurt van waar hun familieleden wonen, maar dat zou inmiddels vaak in andere regio's gebeuren, zonder dat de familie wordt ingelicht.

'Zeiden dat mijn broer nog leefde'

Nabestaanden doen er nu alles aan om het lichaam van hun overleden familielid te vinden om hen thuis opnieuw te kunnen begraven. De BBC sprak met zo'n familielid, die een broer had gevonden in een massagraf. "Niemand heeft contact met me opgenomen van de Wagnergroep, ik heb ze zelf gebeld. Ze zeiden dat mijn broer nog leefde. Maar hij bleek op de begraafplaats van Novosibirsk te zijn. En er zijn tientallen van dit soort graven."

Het familielid werd al sinds oktober gezocht en uiteindelijk gevonden met de hulp van mensen op internet.